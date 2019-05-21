EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Шоу-бизнес

Станислав Садальский рассказал, как жить счастливо

Известный российский актер Станислав Садальский рассказал своим подписчикам, как жить счастливо. По его словам, для этого необходимо соблюдать ряд правил. В то же время сам артист не всегда им следует.
Станислав Садальский рассказал, как жить счастливо

В числе правил от Садальского оказалось то, что необходимо говорить все, что думаешь, не жалеть денег не удовольствие, жить сегодняшним днем, спрашивать, если что-либо не понятно, стараться не спорить и уметь объяснять, говорить о своей вине, помнить, что у каждого может быть своя правда.

Садальский считает главным в жизни любовь, а все остальное – суета. Если говорить о проблемах, то они находятся исключительно в голове каждого. По словам актера, окружающий мир не является злым или добрым. Своим подписчикам он порекомендовал получать удовольствие при каждой возможности, ведь жизнь у всех одна. Также он посоветовал не смотреть телевизор и не забывать, что никто никому ничего не должен.

Читайте также: Мария Миронова призналась, что влюбилась во Вьетнам

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 10:39


Читайте также
Писавшая о смерти Юлии Началовой журналистка Ирина Исаева
Сергей Лазарев обиделся на фанатов и хочет удалиться из
“Все болит”: Николь Кузнецова перенесла 289-ю операцию и
Юрий Лоза: В Сергее Лазареве от российского певца остался
Станислав Садальский шокирован из-за отмены похорон Сергея
Дочь Муслима Магомаева: «Отцу мешала семья»
Дарья Пынзарь не жалеет об увеличении груди и пластике лица
Сын Филиппа Киркорова Мартин подрался с одноклассником,
Дарья Мороз назвала рождённую от Константина Богомолова
Татьяна Навка поссорилась с Татьяной Тарасовой из-за оценок
“Нелепая показуха”: Стас Садальский прокомментировал
Алла Пугачева назвала Валерия Меладзе виновным в ее провале
Добавление комментария
Последние новости
21.05, 16:01 «В роду был рак»: Яна Поплавская переживает из-за плохой
21.05, 15:55 Брэдли Купера застали на публике с неизвестной блондинкой
21.05, 15:49 Ученые: Курение электронных сигарет повышает риск
21.05, 15:43 В Госдуме могут запретить СМИ писать об известных людях
21.05, 15:37 Рита Дакота не согласилась Ксении Бородиной по поводу
21.05, 15:28 Прохор Шаляпин не считает хейтерство в Сети чем-то плохим
21.05, 15:22 Ученые: Из-за рыболовства пингвины страдают от
21.05, 15:17 Меган Маркл всегда мечтала найти для себя знаменитого
21.05, 15:10 Ученые: Стволовые клетки из плаценты восстановят сердце
21.05, 15:04 Медики рассказали о пользе спаржи для здоровья
21.05, 14:59 Более 3,7 млн онкобольных в России состоят на учете у
21.05, 14:53 Как эффективно экономить топливо рассказали эксперты
21.05, 14:47 Врачи предложили новый метод лечения редких переломов
21.05, 14:41 В России 50% иномарок производится на трех основных
21.05, 14:36 В Белизе археологи обнаружили необычные артефакты в
21.05, 14:31 Российские звезды массово поздравляют Зеленского после
21.05, 14:26 Сестра Жанны Фриске допускает, что Дмитрий Шепелев
21.05, 14:18 Моника Беллуччи и ее дочь от Венсана Касселя похожи как
21.05, 14:11 Forbes назвал самых перспективных россиян до 30 лет
21.05, 14:02 Виктория Лопырева показала врача, принимавшего у нее роды