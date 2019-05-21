Станислав Садальский рассказал, как жить счастливо
Известный российский актер Станислав Садальский рассказал своим подписчикам, как жить счастливо. По его словам, для этого необходимо соблюдать ряд правил. В то же время сам артист не всегда им следует.
В числе правил от Садальского оказалось то, что необходимо говорить все, что думаешь, не жалеть денег не удовольствие, жить сегодняшним днем, спрашивать, если что-либо не понятно, стараться не спорить и уметь объяснять, говорить о своей вине, помнить, что у каждого может быть своя правда.
Садальский считает главным в жизни любовь, а все остальное – суета. Если говорить о проблемах, то они находятся исключительно в голове каждого. По словам актера, окружающий мир не является злым или добрым. Своим подписчикам он порекомендовал получать удовольствие при каждой возможности, ведь жизнь у всех одна. Также он посоветовал не смотреть телевизор и не забывать, что никто никому ничего не должен.