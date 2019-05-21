Журналист из Чехии назвал причину «нелюбви» Запада к России

Как отметил автор публикации, европейские политики видят в лице РФ не военного противника, а больше «силу здравого смысла», угрожающую либеральным ценностям, царящим в современном мире. Люди, разделяющие позицию Москвы, сразу же получают клеймо - «агенты Кремля». Россия стремится воспитывать в молодежи историческую память и патриотизм, сохранить традиционные ориентиры. Однако на Западе это трактуется как «российская угроза».Гражданам РФ чужды радикальные формы «феминизма и гендеризма», пропаганда запрещенных препаратов и парады ЛГБТ-сообществ, все больше укореняющиеся в Европе. По мнению журналиста, в России придерживаются равноправия полов, что не мешает понимать различия между женщинами и мужчинами. Москву, считает Кобза, не за что «недолюбливать», ведь в западном мире происходят события намного хуже тех, за которые критикуют россиян.

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Автор: Ева Вит

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