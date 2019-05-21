Агата Муцениеце призналась, что неоднократно хотела бросить Павла Прилучного
Отечественная актриса Агата Муцениеце призналась, что неоднократно ее посещали мысли бросить Павла Прилучного. Чаще всего о расставании артистка задумывалась во время громких ссор с супругом.
Отвечая на вопросы журналистов, Муцениеце отметила, что “миллион раз” задумывалась о разводе с Прилучным. Поскольку оба очень вспыльчивы, актеры часто ссорятся, и именно в такие моменты звезда размышляет о возможности расставания. Однако при этом артистка сомневается, что это продлится долго, ведь у них растут общие дети. Хотя бы из-за них придется встретиться, и если это случится, Муцениеце не думает, что они с Прилучным смогут друг друга отпустить.
Расставаться окончательно, передает слова актрисы “ГлобалМСК.ру”, пара не планирует, а возникающие проблемы супруги пытаются решать вместе. Муцениеце убеждена, что для семьи конфликты являются нормальной составляющей, поскольку именно в трудные периоды можно перейти на новый уровень отношений.