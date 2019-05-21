Доступность информации становится мотивацией для выбора товара
Ученые из Австрии и Германии провели поведенческое исследование покупателей при выборе нового товара. В ходе эксперимента было обнаружено, что продукты с более доступной дополнительной информацией вызывают больший интерес и доверие.
Экономическая оценка мотивации покупателей и прогнозирования их поведения при выборе товаров является краеугольным камнем в моделировании ситуации на рынке. В современном обществе появляется все больше факторов, которые влияют на потенциального клиента. Поэтому поведенческие исследования являются все более актуальными.
В ходе одного из экспериментов, европейским ученым удалось обнаружить новые закономерности, которые являются важным моментом для формирования и улучшения функционирования сферы продаж.
Обнаруженная взаимосвязь между количеством доступной информации о товаре и уровне доверия покупателя к такому продукту может существенно изменить уровень сбыта. Ведь при ускоряющемся темпе жизни, пользователи не всегда имеют достаточно времени для сбора и анализа дополнительной информации о нужной вещи. Поэтому даже при равном качестве, покупатель склонен выбирать продукт, который имеет более детальное описание. Если же производитель не видит необходимости делать дополнительную информацию доступной и рассчитывает на популярность своего бренда, это может привести покупателя к покупке менее качественного товара. Именно потому важно учитывать психологию поведения покупателей в условиях изменяющегося рынка.