Названы три растения для борьбы с вызванными MRSA бактериальными инфекциями
Бразильские ученые назвали три растения, способные эффективно бороться с вызываемыми MRSA инфекциями бактериального характера. В перечне называют в том числе бразильский перец и шалфей.
MRSA представляют из себя особый тип стафилококковых микроорганизмов, приобретающих устойчивую сопротивляемость к антибиотикам. Заражение происходит не только в больницах, но и в различных общественных местах, в ряде случаев людей госпитализируют с заражением крови или воспалением лёгких. Для эффективной борьбы с микробами Staphylococcus aureus ученые предложили использовать тетрадению ручейную, розмарин лекарственный и гранат обыкновенный. Три растения признаны полезными для борьбы со стафилококковыми бактериофагами. Использование листьев шалфея и розмарина обеспечивает прекращение роста и последующего размножения микробов, так как обладают бактерицидными свойствами.
Названа и кожура граната, её можно сочетать с витамином С и солями металлов для создания специальной мази. В таком случае лечебное воздействие лишь усиливается. Вместе с тем названы целебные свойства бразильского перца, отнесенного к сорнякам. В список включили жостеру калифорнийскую и умбеллюлярию.