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Наука

Названы три растения для борьбы с вызванными MRSA бактериальными инфекциями

Бразильские ученые назвали три растения, способные эффективно бороться с вызываемыми MRSA инфекциями бактериального характера. В перечне называют в том числе бразильский перец и шалфей.
Названы три растения для борьбы с вызванными MRSA бактериальными инфекциями

MRSA представляют из себя особый тип стафилококковых микроорганизмов, приобретающих устойчивую сопротивляемость к антибиотикам. Заражение происходит не только в больницах, но и в различных общественных местах, в ряде случаев людей госпитализируют с заражением крови или воспалением лёгких. Для эффективной борьбы с микробами Staphylococcus aureus ученые предложили использовать тетрадению ручейную, розмарин лекарственный и гранат обыкновенный. Три растения признаны полезными для борьбы со стафилококковыми бактериофагами. Использование листьев шалфея и розмарина обеспечивает прекращение роста и последующего размножения микробов, так как обладают бактерицидными свойствами.

Названа и кожура граната, её можно сочетать с витамином С и солями металлов для создания специальной мази. В таком случае лечебное воздействие лишь усиливается. Вместе с тем названы целебные свойства бразильского перца, отнесенного к сорнякам. В список включили жостеру калифорнийскую и умбеллюлярию.

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Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 10:49


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