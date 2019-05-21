Более 72% москвичей не готовы жить рядом со свалками
Согласно результатам опроса, свыше 72% жителей Москвы не готовы селиться рядом с большими свалками. Соответствующее исследование проводилось специалистами ГК “ФСК”.
В рамках работы эксперты проанализировали предпочтения граждан из 29 районов Москвы, планирующих в период 2019-2021 годов обзавестись жильем в новостройке. Наиболее неблагоприятным соседством большинство считают свалку, при этом не менее 47% респондентов не готовы жить вблизи действующего завода. Порядка 38% опрошенных высказались в пользу того, что не намерены приобретать квартиру в доме рядом с кладбищем.
Среди других отталкивающих факторов при выборе места жительства москвичи выделяют наличие поблизости автомагистралей, веток ЖД, а также ТЭЦ и слишком близкое расстояние между двумя домами. Снижают привлекательность жилплощади удаленность от метро, дефицит поблизости развлекательных заведений, медцентров, ТЦ и спортивной инфраструктуры.