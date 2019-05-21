Эксперт рассказал о некачественном состоянии ветеринарных клиник в России
Большое количество работающих в России ветеринарных клиник находятся в некачественном состоянии. При этом по числу домашних кошек и собак страна входит в ТОП-5 по всему миру, отметил эксперт Сергей Середа, состоящий в Российской ассоциации практикующих ветврачей.
По словам Середы, занимающиеся лечением домашних животных в РФ ветклиники находятся не в лучшем состоянии, поскольку слабо контролируются со стороны государства. Многие учреждения даже не имеют необходимых лицензий, и все равно ведут деятельность. Открыть свой веткабинет может едва ли не любой, кто закончил соответствующий факультет, или даже человек без медицинского образования, желающий заработать.
Эксперта огорчает возможность в России получать ветеринарное образование заочно. Тревогу по этому поводу бьют уже порядка 25 лет, но государство не реагирует. В интервью порталу Nation News профессор рассказал, что сложные операции животным нередко приходится проводить зарубежным врачам, поскольку специалистов, утвержденных на европейском уровне, в РФ практически нет. Хотя Середа не считает, что отечественная ветеринария безнадежна, он настаивает на недостаточном контроле этой сферы со стороны властей.