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Общество

Эксперт рассказал о некачественном состоянии ветеринарных клиник в России

Большое количество работающих в России ветеринарных клиник находятся в некачественном состоянии. При этом по числу домашних кошек и собак страна входит в ТОП-5 по всему миру, отметил эксперт Сергей Середа, состоящий в Российской ассоциации практикующих ветврачей.
Эксперт рассказал о некачественном состоянии ветеринарных клиник в России

По словам Середы, занимающиеся лечением домашних животных в РФ ветклиники находятся не в лучшем состоянии, поскольку слабо контролируются со стороны государства. Многие учреждения даже не имеют необходимых лицензий, и все равно ведут деятельность. Открыть свой веткабинет может едва ли не любой, кто закончил соответствующий факультет, или даже человек без медицинского образования, желающий заработать.

Эксперта огорчает возможность в России получать ветеринарное образование заочно. Тревогу по этому поводу бьют уже порядка 25 лет, но государство не реагирует. В интервью порталу Nation News профессор рассказал, что сложные операции животным нередко приходится проводить зарубежным врачам, поскольку специалистов, утвержденных на европейском уровне, в РФ практически нет. Хотя Середа не считает, что отечественная ветеринария безнадежна, он настаивает на недостаточном контроле этой сферы со стороны властей.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 11:06


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