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Технологии

Apple обвинили в реализации пиратских треков на фирменных платформах

Apple, в числе других компаний, предстанет перед судом по обвинению в распространении на фирменных платформах пиратского контента. Претензии предъявил сын композитора, создавшего музыкальный материал для «Волшебника страны Оз», Гарольда Арлена.
Apple обвинили в реализации пиратских треков на фирменных платформах

Заявитель обвинил компании, включая Microsoft, Google, Apple, в продаже пиратских копий сборников отца. Истец пожаловался, что купертиновцы представили на платформе Apple Music работы Арлена, не указывая на обложке звукозаписывающий лейбл. «Яблочный» бренд реализует альбом Jamaica по стоимости, отличающейся от установленной реальным правообладателем, и делает отчисления фирме, не имеющей на это права. Корпорации, уверен сын композитора, хорошо осведомлены о правилах ценообразования и знали, что продают контент без лицензии.

Apple не впервые попадает в подробный скандал. Низкопробные копии альбомов Анны Седоковой, Витаса и ряда других артистов несколько лет назад обнаружили на платформе iTunes. Последний случай зафиксирован в начале 2019 года, когда в ТОП Apple Music оказались композиции несуществующих певцов, попавших в рейтинг, как выяснилось, в результате накрутки.

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Автор: Ева Вит
Сегодня, 11:14


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