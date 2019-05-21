EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Шоу-бизнес

Шоумен Рустам Солнцев предложил вновь отправить Лазарева на «Евровидение» «из жалости»

Рустам Солнцев высказал мнение касательно проигрыша Сергея Лазарева на «Евровидении». Шуман считает, что рано или поздно певец удостоится первого места благодаря жалости членов жюри.
Шоумен Рустам Солнцев предложил вновь отправить Лазарева на «Евровидение» «из жалости»

Как известно недавно состоялся финал шоу «Евровидение». Сергей Лазарев представлял Россию и занял лишь третье место. Эксперты полагают, что главной причиной проигрыша певца стало давление общественности. Представитель России шел туда, как на войну, тогда, как остальные конкурсанты просто получали удовольствие. Рустам Солнцев считает, что в том случае, если отправить Сергея Лазарева на шоу ещё несколько раз, в определенный момент ему удастся получить первое место, впрочем, победа достанется ему лишь за счет жалости судей.

Отметим, что выступление певца было оценено слишком низко, чтобы он попал в пятёрку финалистов. Сергей Лазарев был удостоен третьего места лишь благодаря зрительским симпатиям.

Читайте также: Агата Муцениеце призналась, что неоднократно хотела бросить Павла Прилучного

Автор: Качко Юрий
Сегодня, 11:20


Читайте также
Писавшая о смерти Юлии Началовой журналистка Ирина Исаева
Сергей Лазарев обиделся на фанатов и хочет удалиться из
“Все болит”: Николь Кузнецова перенесла 289-ю операцию и
Юрий Лоза: В Сергее Лазареве от российского певца остался
Станислав Садальский шокирован из-за отмены похорон Сергея
Дочь Муслима Магомаева: «Отцу мешала семья»
Дарья Пынзарь не жалеет об увеличении груди и пластике лица
Сын Филиппа Киркорова Мартин подрался с одноклассником,
Дарья Мороз назвала рождённую от Константина Богомолова
Татьяна Навка поссорилась с Татьяной Тарасовой из-за оценок
“Нелепая показуха”: Стас Садальский прокомментировал
Алла Пугачева назвала Валерия Меладзе виновным в ее провале
Добавление комментария
Последние новости
21.05, 16:01 «В роду был рак»: Яна Поплавская переживает из-за плохой
21.05, 15:55 Брэдли Купера застали на публике с неизвестной блондинкой
21.05, 15:49 Ученые: Курение электронных сигарет повышает риск
21.05, 15:43 В Госдуме могут запретить СМИ писать об известных людях
21.05, 15:37 Рита Дакота не согласилась Ксении Бородиной по поводу
21.05, 15:28 Прохор Шаляпин не считает хейтерство в Сети чем-то плохим
21.05, 15:22 Ученые: Из-за рыболовства пингвины страдают от
21.05, 15:17 Меган Маркл всегда мечтала найти для себя знаменитого
21.05, 15:10 Ученые: Стволовые клетки из плаценты восстановят сердце
21.05, 15:04 Медики рассказали о пользе спаржи для здоровья
21.05, 14:59 Более 3,7 млн онкобольных в России состоят на учете у
21.05, 14:53 Как эффективно экономить топливо рассказали эксперты
21.05, 14:47 Врачи предложили новый метод лечения редких переломов
21.05, 14:41 В России 50% иномарок производится на трех основных
21.05, 14:36 В Белизе археологи обнаружили необычные артефакты в
21.05, 14:31 Российские звезды массово поздравляют Зеленского после
21.05, 14:26 Сестра Жанны Фриске допускает, что Дмитрий Шепелев
21.05, 14:18 Моника Беллуччи и ее дочь от Венсана Касселя похожи как
21.05, 14:11 Forbes назвал самых перспективных россиян до 30 лет
21.05, 14:02 Виктория Лопырева показала врача, принимавшего у нее роды