Шоумен Рустам Солнцев предложил вновь отправить Лазарева на «Евровидение» «из жалости»
Рустам Солнцев высказал мнение касательно проигрыша Сергея Лазарева на «Евровидении». Шуман считает, что рано или поздно певец удостоится первого места благодаря жалости членов жюри.
Как известно недавно состоялся финал шоу «Евровидение». Сергей Лазарев представлял Россию и занял лишь третье место. Эксперты полагают, что главной причиной проигрыша певца стало давление общественности. Представитель России шел туда, как на войну, тогда, как остальные конкурсанты просто получали удовольствие. Рустам Солнцев считает, что в том случае, если отправить Сергея Лазарева на шоу ещё несколько раз, в определенный момент ему удастся получить первое место, впрочем, победа достанется ему лишь за счет жалости судей.
Отметим, что выступление певца было оценено слишком низко, чтобы он попал в пятёрку финалистов. Сергей Лазарев был удостоен третьего места лишь благодаря зрительским симпатиям.