Резкие перепады веса могут быть признаком опасного заболевания

Медицинский журнал BMJ Open опубликовал статью с фактами о данном исследовании. Как отмечается в издании, было опрошено и обследовано 67 000 человек в возрасте от 60 до 79 лет. Ученые следили за изменениями индекса массы (ИМТ) тела пациентов. Измерения ИМТ проводились дважды за несколько лет. Первый раз это было сделано в 2002-2003 годах, а второй раз (для контрольных показаний) в 2004-2005 годах. Развитие деменции наблюдалось в течении пяти лет, между 2008-2013 годами.Авторы исследования выяснили, что пациенты, имевшие скачек ИМТ от 10% и выше, имели риски получить развитие слабоумия в будущем на 20% больше. Это касалось как похудения, так и набора веса.Ученые также дали рекомендации, которые помогут снизить риск возникновения неврологических заболеваний. Самые важные моменты этого списка: контроль за массой тела, здоровый способ жизни, регулярные занятия спортом, минимизация вредных привычек, плановые измерения сахара и холестерина в крови, а также нормализация давления.

Читайте также: Названы три растения для борьбы с вызванными MRSA бактериальными инфекциями

Автор: Криворотько Наталья

Добавление комментария

o