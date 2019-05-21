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Наука

Резкие перепады веса могут быть признаком опасного заболевания

Исследование, проведенное учеными из Южной Кореи, показало, что внезапные колебания веса у пожилых людей могут быть одним из признаков деменции. Также эксперты дали дополнительные рекомендации для поддержания здоровья мозга.
Резкие перепады веса могут быть признаком опасного заболевания

Медицинский журнал BMJ Open опубликовал статью с фактами о данном исследовании. Как отмечается в издании, было опрошено и обследовано 67 000 человек в возрасте от 60 до 79 лет. Ученые следили за изменениями индекса массы (ИМТ) тела пациентов. Измерения ИМТ проводились дважды за несколько лет. Первый раз это было сделано в 2002-2003 годах, а второй раз (для контрольных показаний) в 2004-2005 годах. Развитие деменции наблюдалось в течении пяти лет, между 2008-2013 годами.

Авторы исследования выяснили, что пациенты, имевшие скачек ИМТ от 10% и выше, имели риски получить развитие слабоумия в будущем на 20% больше. Это касалось как похудения, так и набора веса.

Ученые также дали рекомендации, которые помогут снизить риск возникновения неврологических заболеваний. Самые важные моменты этого списка: контроль за массой тела, здоровый способ жизни, регулярные занятия спортом, минимизация вредных привычек, плановые измерения сахара и холестерина в крови, а также нормализация давления.

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Автор: Криворотько Наталья
Сегодня, 11:31


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