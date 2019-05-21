Отечественная телеведущая Анфиса Чехова перенесла операцию на глазах, о чем рассказала фолловерам в Instagram. Актриса решилась пойти на лазерную коррекцию зрения.
Недавно Анфиса Чехова опубликовала в соцсети пост, где рассказала, что устала носить очки и линзы, поскольку это доставляет ей дискомфорт, а без них она видит не так хорошо. В итоге телеведущая решила посетить частную клинику, где перенесла операцию, а подготовку к процедуре показала подписчикам посредством “сторис”, выражая надежду на то, что все пройдет успешно.
Спустя время Анфиса Чехова показала себя после лазерной коррекции зрения, отметив, что все прошло быстро и хорошо. Какое-то время все вокруг звезда видела в расфокусе, скрывая глаза за солнцезащитными очками из-за резкости света и попыток не чесать подвергшуюся воздействию область. Поклонников актриса поблагодарила за поддержку и то, что они за нее переживали.