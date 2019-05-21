В России стартовали продажи дешевого смартфона Xiaomi Mi Play
В России объявлен старт продаж смартфонов модели Xiaomi Mi Play. Дешёвый гаджет станет востребованным, считают аналитики. Производительность девайса позволяет запускать современные мобильные игры и программы.
Производитель предложил в РФ два варианта девайса, имеющие различия в исполнении корпусов. Модель Xiaomi Mi Play получила 5,84-дюймовый экран, предусмотрена поддержка высокого разрешения. Смартфон, относящийся к бюджетному сегменту, обладает 4 и 64 ГБ двумя видами памяти. Стоимость нового мобильного устройства составляет 12,99 тыс. рублей. Основная камера гаджета имеет модуль с двумя датчиками на 12 и 2 Мп, фронтальная камера получила одинарный модуль на 8 Мп. Аппарат функционирует на основе 8-ядерного чипсета MediaTek Helio P35.
На российском рынке компания Xiaomi предложила два цвета корпусов бюджетного смартфона Mi Play: синий и чёрный. Аккумулятор имеет емкость 3 тыс. мАч, на задней панели установлен сканер отпечатков пальцев. Зарядка девайса осуществляется от различных источников питания при использовании порта MicroUSB.