В Москве украли знак "Запрещено разговаривать с неизвестными"

Как известно в центре Москвы располагается знаменитый сквер у Патриарших прудов. Течение длительного периода времени в нём находился знак, подписанный словами: “Запрещено разговаривать с неизвестными”. Не так давно появилась информация о том, что табличка была похищена. 41-летняя жительница Москвы утверждает, что знак был украден в период между 19 и 20 мая. В последний раз он подвергался восстановлению за день до рассматриваемых дат, к международному Дню музеев. По этому факту ведется доследственная проверка.Отметим, что рассматриваемый знак был посвящён трем героям романа “Мастер и Маргарита” авторства Михаила Булгакова. Табличка изображает Коровьего, Воланда, а также кота Бегемота.

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Автор: Качко Юрий

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