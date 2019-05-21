В Москве украли знак "Запрещено разговаривать с неизвестными"
В Москве был похищен знак, запрещающий разговаривать с неизвестными. По данному факту началась доследственная проверка.
Как известно в центре Москвы располагается знаменитый сквер у Патриарших прудов. Течение длительного периода времени в нём находился знак, подписанный словами: “Запрещено разговаривать с неизвестными”. Не так давно появилась информация о том, что табличка была похищена. 41-летняя жительница Москвы утверждает, что знак был украден в период между 19 и 20 мая. В последний раз он подвергался восстановлению за день до рассматриваемых дат, к международному Дню музеев. По этому факту ведется доследственная проверка.
Отметим, что рассматриваемый знак был посвящён трем героям романа “Мастер и Маргарита” авторства Михаила Булгакова. Табличка изображает Коровьего, Воланда, а также кота Бегемота.