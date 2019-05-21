Жительница Лас-Вегаса запечатлела на видео загадочный столб света над заповедником
Жительница города Лас-Вегас смогла запечатлеть на камеру загадочный столб света, появившийся над местным заповедником Red Rock. Отснятые материалы впоследствии были опубликованы в YouTube.
По словам жительницы штата Невада, инцидент имел место после дождя. Автор материалов хотела сделать несколько фото природы заповедника, но ее внимание привлекла полоса света, которая тянулась к земле от самого неба. “Излучение” довольно быстро пропало из поля зрения, а американка решила отправить отснятое специалистам.
По мнению уфологов, такие полосы света могут служить свидетельством активности на Земле НЛО, прибывших с других планет. В пользу этого, настаивают конспирологи, указывает и регулярность данного явления. В частности, аналогичные столбы света прежде неоднократно замечали в разных точках по всему миру, а объяснить их происхождение не могут даже ученые.