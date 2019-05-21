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Жительница Лас-Вегаса запечатлела на видео загадочный столб света над заповедником

Жительница города Лас-Вегас смогла запечатлеть на камеру загадочный столб света, появившийся над местным заповедником Red Rock. Отснятые материалы впоследствии были опубликованы в YouTube.
Жительница Лас-Вегаса запечатлела на видео загадочный столб света над заповедником

По словам жительницы штата Невада, инцидент имел место после дождя. Автор материалов хотела сделать несколько фото природы заповедника, но ее внимание привлекла полоса света, которая тянулась к земле от самого неба. “Излучение” довольно быстро пропало из поля зрения, а американка решила отправить отснятое специалистам.

По мнению уфологов, такие полосы света могут служить свидетельством активности на Земле НЛО, прибывших с других планет. В пользу этого, настаивают конспирологи, указывает и регулярность данного явления. В частности, аналогичные столбы света прежде неоднократно замечали в разных точках по всему миру, а объяснить их происхождение не могут даже ученые.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 11:43


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