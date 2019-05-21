В Подмосковье в лесу найден труп зарезанной женщины
В лесу недалеко от входящего в состав Подмосковья города Ликино-Дулево найдено тело женщины. По данным от представителей пресс-службы СУ СКР региона, на трупе имелись следы ножевых ранений.
Труп неизвестной зарезанной гражданки найден в лесном массиве у населенного пункта Хотеичи. Отмечается, что тело обнаружили накануне, 20 мая, при этом при осмотре специалисты также зафиксировали свидетельства того, что покойная оказывала сопротивление, об этом говорят отметины на руках и многочисленные колото-резанные раны. Указывающих на личность документов при убитой не найдено, однако на вид ей не более 45 лет.
Назначена судмедэкспертиза, направленная на установление времени и точных причин смерти женщины. Следователи проводят расследование на фоне открытого уголовного дела, недалеко от места обнаружения трупа найдены свидетельства того, что здесь собиралась компания. В частности, там выявили следы от мангала и бутылки от спиртного.