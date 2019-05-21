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Здоровье

Представлен ТОП-10 бодрящих продуктов

Утренний кофе, занявший прочное место в жизни многих людей, эксперты предлагают заменить более полезной пищей. Специалисты представили ТОП-10 продуктов, способных взбодрить организм утром, не хуже ароматного напитка.
Представлен ТОП-10 бодрящих продуктов

Чашку кофе рекомендуют заменить вкусным яблоком. Этот фрукт спасает от сонливости и апатии, повышает настроение. Питательным завтраком могут стать вареные яйца, благотворно влияющие на здоровье мышц и мозговую активность. Данный продукт, давая ощущение сытости на 3-4 часа, избавит от приступов голода и усталости.
Представлен ТОП-10 бодрящих продуктов

Взбодрить организм способны шоколад и какао. Они содержат кофеин, помогающий сохранять уровень глюкозы в крови, необходимый для активной мозговой деятельности. Аромат грейпфрута мгновенно разбудит человека и приведет в тонус. Эксперты советуют держать в рабочем столе кусочки свежего цитрусового.
Представлен ТОП-10 бодрящих продуктов

Заменить кофе можно овсянкой с добавлением яблок или орехов. Крупа наполняет организм энергией и задаст ритм обмену веществ. Быстро проснуться поможет добавление в завтрак приправ. Паприка, корица, кумин ускоряют метаболизм. Очень полезным является низкокалорийный греческий йогурт, активирующий сжигание жиров. Продукт подойдет как в качестве напитка, так и для заправки салатов.
Представлен ТОП-10 бодрящих продуктов

Почувствовать прилив энергии помогут орехи, мед, насыщенные ценными витаминами и микроэлементами. Добавление их в завтрак обеспечит бодрость на весь день. В ТОП-10 попал и шпинат. Зелень подойдет для салатов, смузи, яичницы.

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Автор: Ева Вит
Сегодня, 11:55


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