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Наука

В Китае создали майки для остановки кровотечений

Новые технологии Китая позволили создать майку, которая может остановить артериальное кровотечение. Ученые использовали цеолит для ускорения процесса свертывания крови.
В Китае создали майки для остановки кровотечений

Информационное агентство «Синьхуа» сообщило о создании специальной майки, которая способна остановить кровотечение. Этот девайс был разработан учеными химического факультета Чжэцзянского университета (город Ханчжоу, провинция Чжэцзян).

Для того, чтобы предмет одежды стал способом спасти жизнь, при его изготовлении был использован цеолит. Этот минерал незаменим при оказании первой помощи в случае кровопотери. Так как при большом количестве использованного вещества возможны ожоги, то при конструкции майки было использовано хлопковое волокно, на поверхности которого были расположены шарики из цеолита диаметром в пять микрометров.

Как утверждает разработчик идеи, профессор Фань Цзе, изготовленный материал является удобным, безопасным и способным остановить даже артериальное кровотечение.

Новая технология в оказании первой помощи может оказать неоценимую услугу при спасении жизней жертв природных и техногенных катастроф, аварий, а также несчастных случаев.

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Автор: Криворотько Наталья
Сегодня, 11:49


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