Песню "Темная ночь" запретили исполнять в Польше

С недавнего времени песня “Тёмная ночь” под запретом на территории Польши. Рассматриваемая композиция считается “большевистской”.
Недавно в польском городе Гданьск, в музее Второй Мировой, состоялась художественная акция. Директор заведения прервал выступление Петра Косевского, певца, исполнявшего песню “Тёмная ночь”. Он счел композицию “большевистской” и отметил, что она запрещена к исполнению. Пётр Косевский считал, что песня поможет объединить народ, однако директор музея имел другое мнение на этот счёт. После того, как его требования о прекращении исполнения запрещенной песни не были услышаны, он попросил музыкантов покинуть территорию заведения.
Кассирский отмечает, что не был готов к подобному отношению. Певец утверждает, что данное мероприятие окончилось печалью, бессилием и страхом.