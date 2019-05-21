Ученые: Вороны могут влиять на настроение друг друга

В рамках эксперимента ученые привлекли восемь ворон, которым предстояло выполнять задания в парах. Одной птице показывали несколько угощений — вкусное и то, что ее не привлекало. У заинтересовавших лакомств “подопытные” проводили больше времени, но вторая ворона в этот период могла наблюдать только за реакцией сородича, не видя, на что конкретно он реагирует.В итоге реакция второй птицы зависела от поведения первой, поскольку она перенимала ее состояние. При этом такой эффект наблюдался только в случае с негативными эмоциями. Выводы ученых могут свидетельствовать о наличии у этих животных эмпатии, что также указывает на их более глубокую эволюцию.

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Автор: Марина Вебер

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