Ученые: Вороны могут влиять на настроение друг друга
Вороны в состоянии оказывать воздействие на настроение друг друга. Обнаружить у этих птиц склонность к эмпатии удалось ученым из Австрии, представляющим Венский университет.
В рамках эксперимента ученые привлекли восемь ворон, которым предстояло выполнять задания в парах. Одной птице показывали несколько угощений — вкусное и то, что ее не привлекало. У заинтересовавших лакомств “подопытные” проводили больше времени, но вторая ворона в этот период могла наблюдать только за реакцией сородича, не видя, на что конкретно он реагирует.
В итоге реакция второй птицы зависела от поведения первой, поскольку она перенимала ее состояние. При этом такой эффект наблюдался только в случае с негативными эмоциями. Выводы ученых могут свидетельствовать о наличии у этих животных эмпатии, что также указывает на их более глубокую эволюцию.