Компания Ford объявила о крупных сокращениях во всем мире

В штаб-квартире производителя рассказали о подробностях реализации утвержденного плана. Поставленные высшим руководством задачи станут достигаться в том числе за счёт сокращения сотрудников основных и периферийных предприятий. Предполагается провести уменьшение общего количества персонала на 7 тыс. человек, что составляет 10% от общей численности работников. Реструктуризация практически не затронет производственную сферу, это станет возможным благодаря ориентированию заводов на выпуск коммерческих автомобилей, пикапов и среднетоннажных грузовиков.В Ford сообщили, что всех уволенных обеспечат выходным пособием. Согласно информации Джима Хаккета, гендиректора компании, сократят менеджеров и другой управляющий персонал, их станет меньше примерно на треть. До начала мероприятия по уменьшению числа руководящих работников Ford имел 14 организационных уровней, в сентябре их останется не более девяти.

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Автор: Семен Зайцев

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