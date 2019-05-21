Компания Ford объявила о крупных сокращениях во всем мире
Компания Ford намерена сократить персонал во всех подразделениях, расположенных во всех странах мира. Крупная реструктуризация бизнеса позволит производителю из США добиться экономии порядка 600 млн долларов ежегодно.
В штаб-квартире производителя рассказали о подробностях реализации утвержденного плана. Поставленные высшим руководством задачи станут достигаться в том числе за счёт сокращения сотрудников основных и периферийных предприятий. Предполагается провести уменьшение общего количества персонала на 7 тыс. человек, что составляет 10% от общей численности работников. Реструктуризация практически не затронет производственную сферу, это станет возможным благодаря ориентированию заводов на выпуск коммерческих автомобилей, пикапов и среднетоннажных грузовиков.
В Ford сообщили, что всех уволенных обеспечат выходным пособием. Согласно информации Джима Хаккета, гендиректора компании, сократят менеджеров и другой управляющий персонал, их станет меньше примерно на треть. До начала мероприятия по уменьшению числа руководящих работников Ford имел 14 организационных уровней, в сентябре их останется не более девяти.