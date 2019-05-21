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Общество

Мужчина бросил оставившую собаку без присмотра невесту перед свадьбой

Мужчина бросил свою невесту незадолго до свадьбы за то, что она недостаточно хорошо следила за его собакой. О своем решении он рассказал посредством поста на форуме Reddit.
Мужчина бросил оставившую собаку без присмотра невесту перед свадьбой

По словам мужчины, он готовился к свадьбе с 27-летней девушкой, с которой они прожили вместе четыре года. Устраивая девичник, невеста предложила оставить с ней семилетнего лабрадора жениха, пока сам он уехал к родителям и попросил не выпускать питомца на период вечеринки. Спустя время избранница позвонила и сообщила, что собаке стало плохо, после чего животное пришлось срочно везти к ветеринару.

Невеста плакала всю ночь, собака выжила, но какое-то время чувствовала себя плохо. Мужчина жалел возлюбленную до тех пор, пока не узнал, что во время девичника компания оставила на столе сладости и напитки, а пес в этот период ходил поблизости и поедал конфеты. В итоге жених бросил невесту, даже несмотря на просьбы друзей и родных простить ее. Автор поста отметил, что ему надоело безответственное отношение благоверной к людям и животным, и в будущем он не хочет переживать за их ребенка.

Пользователи Сети не поддержали мужчину, считая, что он не слишком любил избранницу и просто искал повод ее бросить. Также они допустили, что с малышом она вела бы себя более ответственно.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 12:19


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