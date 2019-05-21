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Шоу-бизнес

Валентина Талызина подготовила себе место на кладбище

Отечественная актриса Валентина Талызина уже подготовила для себя место на кладбище. В последнее время 84-летняя артистка почти не снимается в кино, лишь изредка появляясь в спектакле “Васса”, который ставит ее родной Театр им. Моссовета.
Валентина Талызина подготовила себе место на кладбище

В беседе с журналистами Валентина Талызина призналась, что сейчас большую часть времени проводит в одиночестве на даче в Кратово, что в Подмосковье. Парад в честь Дня Победы она смотрела по телевизору, а затем ее навестили несколько знакомых, с ними они вспомнили непростые дни, ведь актриса является ребенком войны.

Мать Валентины Талызиной скончалась еще 28 лет назад, артистка признается, что периодически навещает могилу родственницы. Тело родительницы знаменитости покоится на Ваганьковском кладбище, макет памятника для могилы звезда советского кино разрабатывала самостоятельно. Место рядом с матерью актриса оставила для себя, передает портал EG.ru, отметив, что к “шагу в вечность” готовится следует заранее.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 12:32


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