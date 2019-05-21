Тимати поделился подробностями ухода Егора Крида из Black Star

По словам артиста, миллиардер Борис Ротенберг, якобы заплативший за знак «Крид» 250 млн рублей, не имеет отношения к сделке. Егор Булаткин и Black Star мирно разошлись, поставив подписи под документом о прекращении сотрудничества. Крид теперь полностью свободен. Лейбл тоже не планирует заключать новый контракт с артистом.Известный репер и основатель Black Star решил прояснить ситуацию, чтобы вокруг данного вопроса больше не возникало никаких слухов. Музыкант считает бессмысленным тратить время «на обсасывание» темы ухода Крида из лейбла.

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Автор: Ева Вит

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