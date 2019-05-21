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Шоу-бизнес

Тимати поделился подробностями ухода Егора Крида из Black Star

Известный рэп-исполнитель Тимати отреагировал на слухи об уходе Егора Крида из лейбла Black Star. Знаменитость в видеообращении, обнародованном в Instagram-аккаунте, уточнил, никто не помогал Булаткину выкупить его сценический псевдоним.
Тимати поделился подробностями ухода Егора Крида из Black Star

По словам артиста, миллиардер Борис Ротенберг, якобы заплативший за знак «Крид» 250 млн рублей, не имеет отношения к сделке. Егор Булаткин и Black Star мирно разошлись, поставив подписи под документом о прекращении сотрудничества. Крид теперь полностью свободен. Лейбл тоже не планирует заключать новый контракт с артистом.
Тимати поделился подробностями ухода Егора Крида из Black Star

Известный репер и основатель Black Star решил прояснить ситуацию, чтобы вокруг данного вопроса больше не возникало никаких слухов. Музыкант считает бессмысленным тратить время «на обсасывание» темы ухода Крида из лейбла.

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Автор: Ева Вит
Сегодня, 12:37


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