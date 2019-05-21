Тимати поделился подробностями ухода Егора Крида из Black Star
Известный рэп-исполнитель Тимати отреагировал на слухи об уходе Егора Крида из лейбла Black Star. Знаменитость в видеообращении, обнародованном в Instagram-аккаунте, уточнил, никто не помогал Булаткину выкупить его сценический псевдоним.
По словам артиста, миллиардер Борис Ротенберг, якобы заплативший за знак «Крид» 250 млн рублей, не имеет отношения к сделке. Егор Булаткин и Black Star мирно разошлись, поставив подписи под документом о прекращении сотрудничества. Крид теперь полностью свободен. Лейбл тоже не планирует заключать новый контракт с артистом.
Известный репер и основатель Black Star решил прояснить ситуацию, чтобы вокруг данного вопроса больше не возникало никаких слухов. Музыкант считает бессмысленным тратить время «на обсасывание» темы ухода Крида из лейбла.