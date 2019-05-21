В Минобороны РФ рассказали, чем кормят солдат в армии
Представители Минобороны РФ рассказали, чем кормят солдат в отечественной армии. О рационе военнослужащих сведения предоставил Дмитрий Булгаков, занимающий должность замглавы ведомства.
Как отметил Булгаков, рацион солдат в военных силах России во многом зависит от уровня их физических нагрузок. В частности, меню летчиков, подводников и спецназовцев имеет заметные различия. Что до базовой ценности выдаваемого военным пайка, то он составляет порядка 4200 ккал в сутки. Тушенка и прочие консервы, подчеркнул представитель Минобороны, уже давно не являются “фирменным знаком” военной кухни и используются только на гражданке.
Рационы питания солдат являются индивидуальными и меняются в течение недели. Делается это для того, чтобы военнослужащим не приедались определенные продукты, поскольку если часто есть одно и то же, оно быстро надоедает.