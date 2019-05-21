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В Минобороны РФ рассказали, чем кормят солдат в армии

Представители Минобороны РФ рассказали, чем кормят солдат в отечественной армии. О рационе военнослужащих сведения предоставил Дмитрий Булгаков, занимающий должность замглавы ведомства.
В Минобороны РФ рассказали, чем кормят солдат в армии

Как отметил Булгаков, рацион солдат в военных силах России во многом зависит от уровня их физических нагрузок. В частности, меню летчиков, подводников и спецназовцев имеет заметные различия. Что до базовой ценности выдаваемого военным пайка, то он составляет порядка 4200 ккал в сутки. Тушенка и прочие консервы, подчеркнул представитель Минобороны, уже давно не являются “фирменным знаком” военной кухни и используются только на гражданке.

Рационы питания солдат являются индивидуальными и меняются в течение недели. Делается это для того, чтобы военнослужащим не приедались определенные продукты, поскольку если часто есть одно и то же, оно быстро надоедает.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 12:49


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