Медики озвучили признаки неправильной работы почек
Медики озвучили симптомы, способные указывать на неправильную работу почек. Сбои в функционировании этих органов грозят серьезными последствиями, поэтому требуют оперативного устранения.
Указывать на наличие проблем в работе почек способна сыпь на коже. В частности, это может выступать свидетельством того, что организм не выводит токсины. Еще одним тревожным симптомом является постоянное чувство усталости без видимых на то причин или болевые ощущения в области спины. Частые головокружения в состоянии сигналить о том, что в мозг не поступает достаточное количество кислорода.
Токсины также могут быть причиной металлического привкуса во рту, в таком случае рекомендовано посетить специалиста. В то же время медики призывают не заниматься самолечением, поскольку это может только усугубить положение больного и привести к более серьезным последствиям.