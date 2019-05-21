Певица Глюкоза опубликовала откровенное видео с фотосессии
Певица Глюкоза опубликовала откровенную видеозапись, в которой демонстрируется процесс проведения ее фотосессии. Судя по имеющимся материалам, Наталья Ионова позировала в ряде полупрозрачных костюмов.
Недавно певица Глюкоза выложила в социальную сеть Instagram видеоролик. В нём виден процесс проведения фотосессии, в котором Наталья Ионова недавно приняла участие. Имеющиеся видеоматериалы демонстрируют не только сам съемочный процесс, но также подбор костюмов и немного закадровой деятельности. Певица надела некоторое количество полупрозрачных маек, а также других откровенных нарядов.
Стоит отметить, что Наталье Ионовой на данный момент 32 года. Проект "Глюк’OZA", в котором она была солисткой, был запущен в 2001 году Максимом Фадеевым. К 2006 году она вышла замуж, а спустя несколько лет у неё родились две дочери.