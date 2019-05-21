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Общество

Forbes назвал самых перспективных россиян до 30 лет

В российском Forbes назвали рейтинг самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет. В перечень включили перспективных управленцев, ученых, предпринимателей, артистов и спортсменов, признанных внутри страны или за рубежом. Рейтинг может стать ежегодным, считают эксперты.
Forbes назвал самых перспективных россиян до 30 лет

В США аналогичный рейтинг появился в 2011 году, первый раз в него включили 360 успешных американцев. На протяжении девяти лет список расширили, в него вошли до 5 тыс. человек. Согласно имеющейся информации, в апреле Forbes опубликовал в РФ лонг-лист, включив в него 100 номинантов. Далее из общего списка читатели и редакция выбрали ТОП-30, причём список формировался на основе анализа возрастных данных и фактического признания в профессиональном сообществе. Учитывалась и личная конкурентоспособность на российском или глобальном уровнях. В итоговый рейтинг включили управляющего директора «Яндекс.Такси», создателей робота-андроида и «квантового блокчейна».

Российский Forbes назвал в том числе популярную певицу Монеточку и 22-летнего Александра Головина, проходящего по номинации «Спорт и киберспорт». Перспективный российский футболист играет в Европе, его купил футбольный клуб «Монако» за 30 млн евро.

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Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 14:11


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