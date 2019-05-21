Forbes назвал самых перспективных россиян до 30 лет

В США аналогичный рейтинг появился в 2011 году, первый раз в него включили 360 успешных американцев. На протяжении девяти лет список расширили, в него вошли до 5 тыс. человек. Согласно имеющейся информации, в апреле Forbes опубликовал в РФ лонг-лист, включив в него 100 номинантов. Далее из общего списка читатели и редакция выбрали ТОП-30, причём список формировался на основе анализа возрастных данных и фактического признания в профессиональном сообществе. Учитывалась и личная конкурентоспособность на российском или глобальном уровнях. В итоговый рейтинг включили управляющего директора «Яндекс.Такси», создателей робота-андроида и «квантового блокчейна».Российский Forbes назвал в том числе популярную певицу Монеточку и 22-летнего Александра Головина, проходящего по номинации «Спорт и киберспорт». Перспективный российский футболист играет в Европе, его купил футбольный клуб «Монако» за 30 млн евро.

Читайте также: Главе Департамента образования и науки Исааку Калине школьные учителя столицы прислали более 150 вопросов

Автор: Семен Зайцев

Добавление комментария

o