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Эксперты вычислили самые “хамские” города России

Эксперты провели исследование, которое позволило вычислить самые “хамские” города России. Соответствующий опрос был организован маркетинговым агентством Zoom Market.
Эксперты вычислили самые “хамские” города России

Оказалось, что наиболее часто местные жители хамят друг другу в Перми, а на второй позиции по итогам опроса оказался Челябинск. Тройку лидеров среди “хамских” городов России замыкает Саратов. В перечне “недоброжелательных” числится и Екатеринбург. В ходе опроса эксперты интересовались у граждан, как часто они сталкиваются с хамством со стороны окружающих, где они обычно вынуждены мириться с грубостью и начинают ли в схожем тоне отвечать своему оппоненту.

Выяснилось, что чаще всего терпеть хамство приходится в магазинах или на рынке, нередко грубость проявляют в точках общепита или просто на улице. В транспорте и муниципальных учреждениях тоже можно “нарваться”, но немного реже. Участниками исследования стали свыше 3,2 тысячи респондентов из 27 городов РФ.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 13:04


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