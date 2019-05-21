Джонни Депп не расплатился с адвокатами после развода с супругой
Джонни Депп не выплатил адвокатам условленную сумму денег после развода с женой. Как стало известно, на данный момент его долг юристам составляет 350 000 долларов.
Джонни Депп, звезда “Пиратов Карибского моря”, достаточно длительный период времени занят процессом развода с супругой. 2017 году он даже обвинил собственных юристов в получении от него 30 млн. долларов без его согласия в письменном виде. Как стало известно, до января текущего года он работал с определенными адвокатами, которые выставили ему счёт в размере 535 697,28 долларов. Актёр выплатил им 187 717,39 долларов, в связи с чем его долг на данный момент составляет $ 347 979,89.
Официальные представители Джонни Деппа на данный момент воздерживаться от каких-либо комментариев по данному поводу. Согласно данным из непроверенных источников капитал актёра сейчас достаточно скромен, в связи с тем, что он выплатил 7 млн. долларов отступных своей жене перед разводом.