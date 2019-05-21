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Шоу-бизнес

Агата Муцениеце рассказала о принципах воспитания детей в их семье

Агата Муцениеце рассказала, как они с мужем Павлом Прилучным воспитывают детей. Семейное общение звездная пара считает более важным, чем школьные занятия.
Агата Муцениеце рассказала о принципах воспитания детей в их семье

Звездные родители, когда у них выходные выпадают на будние дни, разрешают 6-летнему сыну Тимофею, обучающемуся в нулевом классе, оставаться дома. Прилучный работает по очень напряженному графику и редко бывает дома, поэтому каждую свободную минуту он старается провести с женой и детьми. Муцениеце считает, что найти время на общение с детьми несложно. Сейчас установилась хорошая погода, и семейство устраивает праздники - жарит шашлыки, играет или прогуливается по окрестностям поселка.

Актерская чета придерживается правила, если один из родителей что-либо разрешил, другой его поддерживает. Родители, уверена знаменитость, должны быть на равных в глазах наследников, а свои претензии друг другу лучше высказывать наедине.

Кроме Тимофея, Прилучный и Муцениеце воспитывают 3-летнюю дочь Мию. Актер мечтает еще об одном ребенке, но его жена решила пока сосредоточиться на карьере. Звезда шутит, что мужу просто нравится, как она выглядит во время беременности.

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Автор: Ева Вит
Сегодня, 13:15


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