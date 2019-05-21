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Эксперты “АвтоВАЗа” рассказали, чего ожидать от серийной версии Lada 4&#215;4 Vision

Эксперты “АвтоВАЗа” рассказали, чего следует ожидать от серийной версии показанного в 2018 году концепта Lada 4×4 Vision. Модель дебютировала в рамках Московского автошоу.
Эксперты “АвтоВАЗа” рассказали, чего ожидать от серийной версии Lada 4&#215;4 Vision

Представляющий “АвтоВАЗ” Стас Березий объяснил, что концепт-кары являют собой прототипы будущих авто. Реализуют ли показанные функции и решения зависит от того, какой окажется реакция публики на предложенные изменения. Основой для новой Lada 4×4 послужит локализованный в России Renault Duster, а под капотом внедорожника разместится двигатель H4M на 1,6 литра, способный генерировать порядка 114 лошадиных сил.

Не исключено, что Lada 4×4 Vision ожидает такое же будущее, как и концепт Lada XRay. Оригинальная версия авто позаимствовала у прототипа далеко не все, “АвтоВАЗ” реализовал только часть показанного. Вероятно, новая “Нива” тоже сможет предложить публике лишь общую стилистику, а не полностью повторит весь концепт-кар.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 13:21


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