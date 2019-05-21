Иван Шабанов назвал смерть отца самым серьезным испытанием на «Последнем герое»

Отец экстрасенса, Валерий Семенович, длительное время страдал от болезни Паркинсона. Сын поддерживал его на всех этапах заболевания и знал о плохих прогнозах врачей. Но все же, новость о кончине близкого человека стала шоком для Шабанова-младшего. Усугубило ситуацию то, что многие знакомые критиковали участника «Битвы экстрасенсов» за то, что он не бросил съемки в связи с произошедшим.Чтобы объяснить поклонникам и друзьям свою позицию, Иван Шабанов процитировал слова своего родителя о том, что нельзя бросать начатое. И в доказательство своего уважения к отцовскому воспитанию, решил приложить все усилия для победы в проекте.Известные участники шоу «Последний герой» поддержали парапсихолога. Это помогло ему выполнить данное отцу обещание и дойти до финала. Иван Шабанов искренне поблагодарил Илью Глинникова, Анфису Черных, Ирину Безрукову и Артема Сучкова, которые помогли экстрасенсу справиться с утратой и чувством вины из-за отсутствия возможности прилететь на похороны. Также он отметил, что актеры были более честны и открыты в выражении поддержки, нежели соплеменники по шоу, слова соболезнования которых были неискренними.

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Автор: Криворотько Наталья

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