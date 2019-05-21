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Шоу-бизнес

Иван Шабанов назвал смерть отца самым серьезным испытанием на «Последнем герое»

Парапсихолог Иван Шабанов был на съемках шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов», когда получил известие о смерти родителя. Это стало самым непростым испытанием, которое ему пришлось преодолеть на островах.
Иван Шабанов назвал смерть отца самым серьезным испытанием на «Последнем герое»

Отец экстрасенса, Валерий Семенович, длительное время страдал от болезни Паркинсона. Сын поддерживал его на всех этапах заболевания и знал о плохих прогнозах врачей. Но все же, новость о кончине близкого человека стала шоком для Шабанова-младшего. Усугубило ситуацию то, что многие знакомые критиковали участника «Битвы экстрасенсов» за то, что он не бросил съемки в связи с произошедшим.

Чтобы объяснить поклонникам и друзьям свою позицию, Иван Шабанов процитировал слова своего родителя о том, что нельзя бросать начатое. И в доказательство своего уважения к отцовскому воспитанию, решил приложить все усилия для победы в проекте.

Известные участники шоу «Последний герой» поддержали парапсихолога. Это помогло ему выполнить данное отцу обещание и дойти до финала. Иван Шабанов искренне поблагодарил Илью Глинникова, Анфису Черных, Ирину Безрукову и Артема Сучкова, которые помогли экстрасенсу справиться с утратой и чувством вины из-за отсутствия возможности прилететь на похороны. Также он отметил, что актеры были более честны и открыты в выражении поддержки, нежели соплеменники по шоу, слова соболезнования которых были неискренними.

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Автор: Криворотько Наталья
Сегодня, 13:26


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