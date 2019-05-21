Ксения Собчак порассуждала на тему добрых и злых людей, высказав свое отношение к мести
Отечественная телеведущая Ксения Собчак решила порассуждать на тему добрых и злых людей, а также высказала свое отношение к мести. Соответствующий пост появился на странице звезды в Instagram.
Как призналась Ксения Собчак, накануне она со знакомыми обсуждала, какого человека можно считать добрым, а какого злым. В итоге телеведущая пришла к выводу, что добрый это тот, кто никогда нарочно и осмысленно не станет причинять вреда другому индивиду. Также в зоне доброты, по убеждению теледивы, не может находиться месть, поскольку она в любом из проявлений выступает “злом”. У своих подписчиков знаменитость поинтересовалась, может ли мстительный человек считаться добрым.
В комментариях фолловеры начали делиться своим мнением по теме. Некоторые допустили, что хороший человек может превратиться в мстительного, если каким-то образом исчерпать его лимит доброты.