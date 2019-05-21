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Культура

Финальная часть «Игры престолов» побила рекорд по просмотрам на HBO

Заключительная часть финального сезона легендарной саги «Игра престолов» набрала более 19,3 млн просмотров. Для канала HBO, демонстрировавшего культовый сериал, это количество стало рекордным.
Финальная часть «Игры престолов» побила рекорд по просмотрам на HBO

82-минутный эпизод саги, получивший название «Железный трон», дебютировал на экранах ночью 20 мая. По информации издания The Hollywood Reporter, предыдущая серия «Колокола» в послепремьерную ночь набрала свыше 16 млн просмотров.

«Игра престолов», которую телеканал HBO начал демонстрировать с апреля 2011-го, основана на сюжете фантастического романа Джорджа Мартина «Песня льда и пламени». Поклонники киносаги потребовали переснять заключительный сезон из-за многочисленных «ляпов». Более миллиона фанатов возмутились такой халатности съемочной группы.

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Автор: Ева Вит
Сегодня, 13:37


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