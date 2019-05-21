Финальная часть «Игры престолов» побила рекорд по просмотрам на HBO
Заключительная часть финального сезона легендарной саги «Игра престолов» набрала более 19,3 млн просмотров. Для канала HBO, демонстрировавшего культовый сериал, это количество стало рекордным.
82-минутный эпизод саги, получивший название «Железный трон», дебютировал на экранах ночью 20 мая. По информации издания The Hollywood Reporter, предыдущая серия «Колокола» в послепремьерную ночь набрала свыше 16 млн просмотров.
«Игра престолов», которую телеканал HBO начал демонстрировать с апреля 2011-го, основана на сюжете фантастического романа Джорджа Мартина «Песня льда и пламени». Поклонники киносаги потребовали переснять заключительный сезон из-за многочисленных «ляпов». Более миллиона фанатов возмутились такой халатности съемочной группы.