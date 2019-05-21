Сергей Зверев обозлился на Ивана Урганта за шутку о пикете в защиту Байкала
Отечественный стилист Сергей Зверев обозлился на Ивана Урганта, который пошутил по поводу пикета в защиту Байкала, организованного шоуменом. Высказывание прозвучало в одном из последних выпусков “Вечернего Урганта”.
В своем профиле в Instagram Сергей Зверев поделился отрывком из вечернего шоу Ивана Урганта. Ведущий в рамках одной из рубрик рассказывает о решении суда Москвы оштрафовать стилиста за устроенный на Красной площади пикет, направленный против проведения строительных работ на озере Байкал. Актер посмеялся над тем, что Зверев пришел на слушание в короне, посоветовал ему не использовать фиолетовых зайцев как адвокатов, и призвал с такой активной жизненной позицией отправляться в Екатеринбург к православным спортсменам.
В подписи под постом в соцсети Сергей Зверев поинтересовался у фолловеров, считают ли они смешным, когда кто-то пытается ограбить их родину, пока они предпринимают попытки это предотвратить.