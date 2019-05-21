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Происшествия

В Челябинской области собаки напали на 8-летнюю девочку

В Златоусте Челябинской области проводится доследственная проверка по факту нападения стаи бездомных собак на 8-летнюю девочку. Согласно предварительным данным, ребёнку оказали медицинскую помощь. По информации жителей города, бродячие животные свободно заходят во дворы.
В Челябинской области собаки напали на 8-летнюю девочку

Инцидент произошел в минувшие выходные. Собаки набросились на ребёнка, вслед за этим, увидев людей, выбежавших из соседнего дома, животные скрылись. На место случившегося вызвали родителей несовершеннолетний и медиков. Согласно имеющейся информации, врачи диагностировали у ребёнка многочисленные раны от укуса животных. Всего травматологи насчитали не менее 15 укусов.

В ходе оказания пострадавшей медицинской помощи девочке наложили несколько швов. Ребёнку делают необходимые процедуры и перевязки. Жители города рассказывают, что бездомных собак подкармливают, по данной причине они свободно передвигаются по микрорайонам города.

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Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 12:18


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