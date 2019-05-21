В Челябинской области собаки напали на 8-летнюю девочку
В Златоусте Челябинской области проводится доследственная проверка по факту нападения стаи бездомных собак на 8-летнюю девочку. Согласно предварительным данным, ребёнку оказали медицинскую помощь. По информации жителей города, бродячие животные свободно заходят во дворы.
Инцидент произошел в минувшие выходные. Собаки набросились на ребёнка, вслед за этим, увидев людей, выбежавших из соседнего дома, животные скрылись. На место случившегося вызвали родителей несовершеннолетний и медиков. Согласно имеющейся информации, врачи диагностировали у ребёнка многочисленные раны от укуса животных. Всего травматологи насчитали не менее 15 укусов.
В ходе оказания пострадавшей медицинской помощи девочке наложили несколько швов. Ребёнку делают необходимые процедуры и перевязки. Жители города рассказывают, что бездомных собак подкармливают, по данной причине они свободно передвигаются по микрорайонам города.