Певица Жасмин страдает от проблем с памятью

Отечественная певица Жасмин пожаловалась поклонникам на проблемы с памятью. По словам артистки, иногда у нее наступает “затмение планет”, и недавно она успела “натворить все мыслимые и немыслимые дела”.
В своем профиле в Instagram Жасмин опубликовала пост, где рассказала о недавней встрече с сильно похудевшей знакомой. Подругу она не узнала, перепутала имя и едва не высказалась о том, что худоба той не к лицу. Поклонника, желавшего сделать фото с певицей, сама артистка перепутала с мужем знакомой и поинтересовалась, как у него дела, после чего чувствовала себя неловко.
Жасмин отметила, что она уже не в том возрасте, чтобы жаловаться на девичью память, но и до старческого маразма ей далеко. У своих фолловеров знаменитость поинтересовалась, сталкиваются ли они с такими “провалами”. В комментариях ряд подписчиков успокоили артистку, отметив, что она не одна такая.