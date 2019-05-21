Кристина Орбакайте поздравила сына Никиту Преснякова с 28-летием архивным видео

Как объяснила Кристина Орбакайте, видео снято в 2014 году и она его “обожает”. На ролике Никита Пресняков сидит на полу рядом с младшей сестрой Клавдией и читает ей что-то на английском, что саму девочку забавляет. Наследника артистка назвала “золото-солнечным” и “упертым” сыном, который все равно остается любимым. Певица поздравила музыканта с 28-летием, отметив, что благодаря нему узнала, насколько прекрасно быть матерью.Оценила Орбакайте и то, что Никита Пресняков выбрал свой путь и идет по нему. “Верь в себя”, — заключила знаменитость. В комментариях фолловеры присоединились к пожеланиям, считая, что звездная мать может гордиться своим талантливым наследником.

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Автор: Марина Вебер

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