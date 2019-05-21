Главе Департамента образования и науки Исааку Калине школьные учителя столицы прислали более 150 вопросов
В прямом эфире ответит на вопросы учителей Москвы руководитель Департамента образования и науки Исаак Калина 21 мая. Эфир программы «Вопросы, важные для всех», как сообщает официальный сайт мэра Москвы, начнется в 19.00 на Московском образовательном канале.
Каждый педагог мог затронуть любую волнующую его проблему образовательной сферы столицы – вопросы принимались на портале «Московская электронная школа». По предварительным данным, в адрес главы ведомства поступило свыше полутора сотен вопросов. Солидная их часть посвящена сфере предпрофессиональной подготовки и предпрофессионального образования московских учеников. Также московских педагогов волнуют вопросы аттестации, некоторые аспекты ведения классного руководства. Авторы самых «горячих» вопросов приглашены в студию Московского образовательного канала для более предметного их обсуждения с Исааком Калиной.