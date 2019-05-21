Главе Департамента образования и науки Исааку Калине школьные учителя столицы прислали более 150 вопросов

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Каждый педагог мог затронуть любую волнующую его проблему образовательной сферы столицы – вопросы принимались на портале «Московская электронная школа». По предварительным данным, в адрес главы ведомства поступило свыше полутора сотен вопросов. Солидная их часть посвящена сфере предпрофессиональной подготовки и предпрофессионального образования московских учеников. Также московских педагогов волнуют вопросы аттестации, некоторые аспекты ведения классного руководства. Авторы самых «горячих» вопросов приглашены в студию Московского образовательного канала для более предметного их обсуждения с Исааком Калиной.

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Автор: Роман

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