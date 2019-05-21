Постаревшего виджея MTV России Александра Анатольевича не узнали поклонники
Александр Белоногов, добившийся популярности в качестве виджея MTV Россия, вел самые престижные музыкальные премии и программы на протяжении двух десятков лет. Сейчас 55-летнего шоумена с трудом узнают поклонники.
Знаменитость в 90-е работал диджеем на «Хит FM» и «Радио Рокс». Александр Анатольевич стал любимцем публики, выступив в роли ведущего «Клептомании». Особой популярности он добился благодаря собственному проекту News Блок, вышедшему на канале MTV Россия. Виджей, всегда появлявшийся перед зрителями с модной стрижкой, в брендовой одежде и стильных очках, очаровывал поклонников своей внешностью и профессионализмом. Многие считали, что над их кумиром неподвластно время, поскольку он всегда выглядел молодо и свежо.
На днях фанаты не узнали в ведущем пресс-конференции, посвященной премьере картины «Люди Икс: Темный феникс», Александра Анатольевича. Поклонникам показалось, что их любимый виджей заметно постарел. Особенно публика удивилась потухшему взгляду шоумена. Однако многие отметили, их кумир, несмотря на возраст, остался «модным, современным и энергичным».