Звезда “Малефисенты” Эль Фаннинг потеряла сознание на ужине в Каннах
Американская актриса Эль Фаннинг неожиданно потеряла сознание во время присутствия на ужине в Каннах. Инцидент случился со звездой “Малефисенты” после церемонии Trophée Chopard.
По данным СМИ, организатор фестиваля Тьерри Фремо в этот момент представлял актера Франсуа Сивила, когда внезапно Эль Фаннинг рухнула с размещенного недалеко от сцены стула. Рядом с молодой актрисой сидела ее сестра Дакота Фаннинг, бросившаяся помогать родственнице. После инцидента в зале началась суета, поддержать звезду “Малефисенты” вызвался Колин Ферт, а у Марион Котияр ситуация вызвала волнение.
Как информирует портал Variety, когда Эль Фаннинг удалось подняться, к ним подошли сотрудники охраны. Они сопроводили актрису и ее сестру к выходу. Случившееся звезда прокомментировала в Instagram, отметив, что во время падения в обморок была облачена в платье от Prada и сейчас все хорошо. Часть фолловеров предположили, что виной инцидента стало волнение, другие же не исключают, что это последствия строгой диеты кумира.