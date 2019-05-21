Виктория Лопырева показала врача, принимавшего у нее роды
Российская телеведущая Виктория Лопырева показала в Сети фото врача, принимавшего у неё роды. Специалист старается сделать так, чтобы процесс появления на свет ребёнка прошёл «максимально комфортно и правильно», отмечает звезда.
Фотоснимок размещен в Instagram-аккаунте знаменитости. Лопырева рассказала, что врач обладает специфическим юмором, но сами женщины быстро привыкают к этому. Ведущая написала, что вначале хотела сменить доктора. Причиной этому послужил его сарказм, включая рассуждения о политике, искусстве и футболе. Вместе с тем, вопреки первому впечатлению, специалист оказался просто замечательным.
По мнению телеведущей, врач уверен в том, что он делает, как профессионал. Причём совершенно неважно, кто является его пациенткой: дочь одного из президентов США или обычная женщина, которую госпитализировали по срочному вызову. Доктор делает всё возможное, так как для каждой из пациенток роды являются очень важным событием.