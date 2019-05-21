Моника Беллуччи и ее дочь от Венсана Касселя похожи как две капли воды
Дева Кассель очень гордится своей внешностью, которая досталась ей от звездной матери. В подтверждение этому новая Instagram Stories юной модели содержит коллаж из ее фото и изображения Моники Беллуччи в том же возрасте.
Икона стиля и звезда мирового кинематографа Моника Беллуччи дважды была замужем. Первый брак с итальянским фотографом был недолгим, а вторые 14-летние отношения с французским актером подарили актрисе двух дочек. Младшей дочери, Леони, еще нет 10 лет. А старшая, Дева, которой 14, уже вовсю покоряет мир моды.
Юная красавица начала свою карьеру на девять лет раньше, чем ее мать и уже активно рекламирует мировые бренды. Еще в апреле появилась информация, что Дева Кассель подписала контракт с Dolce&Gabbana. В Сети также появились кадры со съемок рекламной компании духов, которые будут представлены весной 2020 года.
Моника Беллуччи также была лицом рекламной компании духов Dolce&Gabbana и с 2003 года тесно сотрудничает с брендом. Ее старшая дочь гордится тем, что может продолжить дело матери и имеет явное внешнее сходство с известной актрисой. Это отмечает и множество подписчиков страницы Девы в Instagram, где можно увидеть множество комплиментов как в адрес как матери, так и дочери.