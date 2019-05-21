Сестра Жанны Фриске допускает, что Дмитрий Шепелев продал часть имущества певицы
Сестра покойной Жанны Фриске не исключает, что Дмитрий Шепелев вполне мог самостоятельно выставить на продажу часть имущества певицы. Семья исполнительницы не распродавала принадлежавшие ей вещи.
Недавно в “Русфонде” уведомили, что семья Жанны Фриске официально вернула часть средств, которые задолжала организации, собиравшей деньги на лечение певицы. Речь шла о почти 8 млн рублей, и сперва родственники артистки отказывались от комментариев. Затем Наталья Фриске отметила, что информация о продаже вещей ее сестры ради возвращения долга не отвечает действительности, никаких сделок с “Русфондом” у них не происходило.
При этом сестра Фриске не исключает, что распродать имущество покойной артистки мог Дмитрий Шепелев, и если он пошел на такой шаг, то это наказуемо в уголовном порядке. Семью певицы о каких-либо действия с “Русфондом” телеведущий не информировал. Пока, передает “СтарХит”, неизвестно, кто является инициатором платежа. Ходят слухи, что недавно кто-то приобрел дом Фриске в Подмосковье и часть средств от сделки направили на погашение долга. Звезда покупала дом с Шепелевым порядка шести лет назад, тогда он обошелся в 38 млн рублей.