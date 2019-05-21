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Шоу-бизнес

Российские звезды массово поздравляют Зеленского после речи на инаугурации

Ряд российских звезд обратились с поздравлениями к Владимиру Зеленскому после его речи во время инаугурации в Украине. Многих артистов слова звезды студии “Квартал 95” привели в восторг.
Российские звезды массово поздравляют Зеленского после речи на инаугурации

Высказаться по поводу инаугурации Зеленского, проходившей 20 мая, успели как те, кто лично знаком с новоизбранным президентом Украины, так и те, кого просто впечатлила его речь. Даже Стас Садальский оценил выступление бывшего актера и выразил надежду на то, что он станет инициатором положительных изменений в стране. Вера Брежнева, не раз игравшая с Зеленским в кино, заявила, что страна на него надеется и верит.

Регина Тодоренко добавила, что после смены власти можно с улыбкой делать шаг в будущее. Вадим Галыгин пожелал Зеленскому новых свершений, присоединились к поздравлениям и другие известные представители шоу-бизнеса.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 14:31


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