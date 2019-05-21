В Белизе археологи обнаружили необычные артефакты в затопленной шахте индейцев майя

Ранее считалось, что названные материалы представителями цивилизации майя были задействованы исключительно в религиозных целях, но новая находка ставит эту теорию под сомнение. По оценкам ученых, долото и ручка созданы примерно в 600-800 годах н.э., когда существование городов-государств индейцев майя находилось на заключительной эпохе. Отмечается, что и жадеит, и палисандр оказались высококачественными, не уступая материалам, использовавшимся при производстве ритуальных предметов.Предполагается, что находки применялись при добыче некоторых материалов, в том числе соли, в пользу чего говорят внешние повреждения. Ученые допускают, что соль для майя являлась важным ресурсом, а также была частью торговой жизни цивилизации, в связи с чем ее добыча воспринималась как престижное занятие.

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Автор: Марина Вебер

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