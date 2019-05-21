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Как эффективно экономить топливо рассказали эксперты

Эксперты рассказали о том, как экономить топливо наиболее эффективно. Практика показывает, что большая часть известных методов неприменима в условиях городской езды.
Как эффективно экономить топливо рассказали эксперты

В первую очередь специалисты советуют приобретать автомобиль исходя из собственных потребностей, а также возможностей. В том случае, если машина предназначена для небольших разъездов в условиях одного города, имеет смысл выбирать модели с минимальным расходом топлива. Также следует обратить внимание на собственный стиль езды. В том случае, если водитель выберет плавное вождение, а также заранее продумает некоторые маневры, ему удастся существенно сэкономить расход топлива. Электронные приборы внутри автомобиля следует использовать лишь в случае крайней необходимости, а для того, чтобы придать машине максимальную аэродинамику, имеет смысл снять всё лишнее с кабины.

Механическая коробка передач позволит сократить расход топлива в том случае, если ездить на повышенной передаче. Пятую, к примеру, следует использовать при скорости 60 км/ч. Вес автомобиля также влияет на расход, в связи с чем рекомендуется перед каждой поездкой избавляться от лишнего хлама.

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Автор: Качко Юрий
Сегодня, 14:53


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