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Авто

В России 50% иномарок производится на трех основных автозаводах

Эксперты сообщают, что три российских автозавода производят 50% всех иномарок, доступных для покупки в рамках отечественного рынка. За прошлый год данные предприятия выпустили практически 622,1 единиц автомобильной техники.
В России 50% иномарок производится на трех основных автозаводах

Эксперты утверждают, что за производство 50% всех иномарок, доступных для покупки на территории России, отвечают 3 отечественных завода. Лидирующую позицию в данной области занимает предприятие “Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус”. За прошлый год ему удалось произвести 246,5 тыс. машин. Второе место достается компании “Автотор”, расположенной в Калининграде. Она ответственна за создание 203,4 тыс. автомобилей. Замыкает тройку лидеров АвтоВАЗ. За прошлый год компании удалось произвести 172,2 тыс. машин.

Стоит отметить, что производство иномарок в рамках отечественного рынка лежит на плечах 29 автозаводов. В то время, как половина всех этих машин производится лишь на 3 из них, другие делят оставшиеся 50% между собой.

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Автор: Качко Юрий
Сегодня, 14:41


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