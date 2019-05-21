Врачи предложили новый метод лечения редких переломов
Врачи из России предложили использовать новый метод для лечения редких переломов. Соответствующая работа организована специалистами Центра травматологии и ортопедии, работающего при Городской клинической больнице №67 им. Ворохобова.
Предложенная методика причисляется к периимплантным переломам, то есть в области, где прежде был установлен имплант. Подобные случаи считаются крайне редкими, но обычные способы лечения к ним неприменимы. В течение трех лет авторы работы изучали особенности таких переломов, принимая в учет реальные случаи, которых за это время зафиксировано более 40. В итоге был выработан целый перечень рекомендаций как для диагностики, так и для лечения граждан с указанной проблемой.
Созданный алгоритм уже применяют на базе больницы, недавно с использованием новой методики провели первую успешную операцию. Это позволит отечественным врачам перешагнуть на новый уровень лечения периимплантных переломов.