EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Наука

Врачи предложили новый метод лечения редких переломов

Врачи из России предложили использовать новый метод для лечения редких переломов. Соответствующая работа организована специалистами Центра травматологии и ортопедии, работающего при Городской клинической больнице №67 им. Ворохобова.
Врачи предложили новый метод лечения редких переломов

Предложенная методика причисляется к периимплантным переломам, то есть в области, где прежде был установлен имплант. Подобные случаи считаются крайне редкими, но обычные способы лечения к ним неприменимы. В течение трех лет авторы работы изучали особенности таких переломов, принимая в учет реальные случаи, которых за это время зафиксировано более 40. В итоге был выработан целый перечень рекомендаций как для диагностики, так и для лечения граждан с указанной проблемой.

Созданный алгоритм уже применяют на базе больницы, недавно с использованием новой методики провели первую успешную операцию. Это позволит отечественным врачам перешагнуть на новый уровень лечения периимплантных переломов.

Читайте также: В Белизе археологи обнаружили необычные артефакты в затопленной шахте индейцев майя

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 14:47


Читайте также
Назван базовый набор продуктов для похудения, который
Перечислены 8 знаков, сигнализирующих о непригодности
Сверкающий алмазный НЛО попал на камеру в Аризоне
Негативные эмоции провоцируют у пожилых людей хронические
Ученые пролили свет на формирование древнего спящего
Жители Алжира шокированы зависшим в небе «огненным шаром»
Пожилые отцы подвергают риску здоровье партнеров и
Названы простые способы улучшить сексуальную жизнь
Психологи рассказали о влиянии первого секса партнеров на
Названы пять "странных" признаков сахарного диабета
Ученые объяснили причину забывания снов после пробуждения
Ученые назвали главную причину аритмии у людей без вредных
Добавление комментария
Последние новости
21.05, 16:01 «В роду был рак»: Яна Поплавская переживает из-за плохой
21.05, 15:55 Брэдли Купера застали на публике с неизвестной блондинкой
21.05, 15:49 Ученые: Курение электронных сигарет повышает риск
21.05, 15:43 В Госдуме могут запретить СМИ писать об известных людях
21.05, 15:37 Рита Дакота не согласилась Ксении Бородиной по поводу
21.05, 15:28 Прохор Шаляпин не считает хейтерство в Сети чем-то плохим
21.05, 15:22 Ученые: Из-за рыболовства пингвины страдают от
21.05, 15:17 Меган Маркл всегда мечтала найти для себя знаменитого
21.05, 15:10 Ученые: Стволовые клетки из плаценты восстановят сердце
21.05, 15:04 Медики рассказали о пользе спаржи для здоровья
21.05, 14:59 Более 3,7 млн онкобольных в России состоят на учете у
21.05, 14:53 Как эффективно экономить топливо рассказали эксперты
21.05, 14:47 Врачи предложили новый метод лечения редких переломов
21.05, 14:41 В России 50% иномарок производится на трех основных
21.05, 14:36 В Белизе археологи обнаружили необычные артефакты в
21.05, 14:31 Российские звезды массово поздравляют Зеленского после
21.05, 14:26 Сестра Жанны Фриске допускает, что Дмитрий Шепелев
21.05, 14:18 Моника Беллуччи и ее дочь от Венсана Касселя похожи как
21.05, 14:11 Forbes назвал самых перспективных россиян до 30 лет
21.05, 14:02 Виктория Лопырева показала врача, принимавшего у нее роды