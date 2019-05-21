Более 3,7 млн онкобольных в России состоят на учете у врачей
Россия находится на пятом месте по общему числу смертей от рака, сложившаяся ситуация вызывает опасение у врачей. По данным 2018 года, более 3,7 млн онкобольных состоят на учете.
В РФ на протяжении 10 лет возросло количество выявляемых злокачественных новообразований, отмечен рост на 23%. Об этом сообщил журналистам Андрей Каприн, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии. Пресс-конференция состоялась во вторник в Москве. Он отметил, что количество россиян, умерших от онкологии в 2017 году, составило около 290 тыс. человек.
Главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ сообщил, что показатель заболеваемости возрос и составляет 425,4 на 100 тыс. населения (расчёт сделан по 2017 году). Вместе с тем не наблюдается прироста или убыли смертности.